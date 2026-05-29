Врачи спасли мужчину, которому медведь прокусил голову

Врачи Архангельской области спасли мужчину, которому медведь прокусил голову. Об экстренной операции рассказали на юге региона - в Центральной городской больнице имени Святителя Луки города Котласа.

Медведь напал на мужчину, когда тот работал в лесу недалеко от города Великий Устюг. Кроме травмы головы у пострадавшего есть и другие серьезные повреждения.

Спасла его дежурная бригада медучреждения, в составе которой действовали врач-травматолог Александр Дударев, анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Кудряшов, медсестра Наталья Казаринова и санитарка Ольга Наумова.

Сейчас в Котласской городской больнице пациента продолжают выхаживать - ему оказывают медицинскую помощь в отделении анестезиологии и реанимации.