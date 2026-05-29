В ФОМС рассказали об особенностях оформления полиса ОМС

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) - это официальный документ, подтверждающий право гражданина России на бесплатную медицинскую помощь. За время существования системы его внешний вид неоднократно менялся. Сначала это были бумажные бланки разного дизайна, затем - пластиковые карты с фотографией владельца, а с декабря 2022 года, напомнили "Российской газете" в Фонде обязательного медицинского страхования, застрахованным лицам оформляют электронные полисы.

Как работает обязательное медицинское страхование

Право граждан на охрану здоровья закреплено в Конституции РФ. Объемы и сроки оказания медицинской помощи прописаны в Программе государственных гарантий, которая ежегодно обновляется. Независимо от региона проживания каждый застрахованный гражданин может бесплатно обращаться к врачам, проходить обследования и получать лечение в рамках системы ОМС, главный принцип которой - обеспечить равный доступ к медицинской помощи.

Медицинская помощь предоставляется бесплатно, поскольку оплачивается за счет средств системы ОМС.

Какие услуги доступны по ОМС

При наличии полиса люди имеют право на получение медицинской помощи на всей территории страны - в государственных и частных клиниках, которые работают в системе обязательного медицинского страхования. Выделяют следующие виды помощи: первичная медико-санитарная (ПМСП), специализированная (включая высокотехнологичную), паллиативная и скорая. При этом скорая помощь оказывается всем, вне зависимости от наличия полиса.

Объем и количество видов медицинской помощи, доступной взрослым и детям в России, ежегодно растут.

Как выглядит современный полис ОМС

Выдача полисов на бумажных бланках и пластиковых картах была официально прекращена 1 декабря 2022 года. Им на смену пришел цифровой полис. Он представляет собой уникальную последовательность символов, которая присваивается сведениям о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц. Иными словами, это цифровой документ с уникальным кодом, содержащий фамилию, имя, отчество застрахованного, его пол и дату рождения, номер полиса ОМС и наименование страховой организации, оформившей документ.

"До недавнего времени полис ОМС существовал на пластиковом или бумажном носителях. Документ изготавливали в течение 45 рабочих дней с момента подачи заявления, что доставляло неудобства застрахованным. Кроме того, его требовалось всегда носить с собой, предъявлять при обращении за медпомощью и следить за сохранностью. Сейчас все проще: цифровой полис всегда под рукой, он не потеряется", - отмечает председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

Как выяснить, работает ли медучреждение по ОМС

Государственные медицинские учреждения работают в системе ОМС, поэтому необходимая помощь будет оказана бесплатно в рамках Базовой и Территориальной программ (вторая шире Базовой и действует в конкретном регионе).

Бесплатно получать консультации врачей и проходить обследования в частных клиниках тоже можно, но только в тех, которые работают в системе обязательного медицинского страхования. Узнать об этом несложно. Застрахованные могут обратиться в страховую медицинскую компанию, оформившую полис, или зайти на сайт территориального фонда ОМС. Нужные сведения содержатся в реестре частных и государственных медучреждений, обслуживающих пациентов в текущем году.

Как оформить полис ОМС

Существует несколько способов: через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), непосредственно в страховой медицинской организации или в МФЦ.

Список документов, необходимых для оформления цифрового полиса единого образца, зависит от возраста и категории гражданина. При этом перечень документов для каждой категории един для всех страховых компаний, независимо от региона работы.

Например, гражданам России, начиная с 18 лет, для оформления полиса нужно предъявить паспорт РФ, СНИЛС. Детям до 14 лет - свидетельство о рождении и СНИЛС, а также документы законного представителя: паспорт РФ, СНИСЛ и полис ОМС (при наличии). Гражданам от 14 до 18 лет - паспорт РФ и СНИЛС ребенка, а также документы законного представителя: паспорт РФ, СНИСЛ и полис ОМС (при наличии).

Цифровой полис ОМС будет сформирован в течение одного дня, после чего можно использовать его как основной документ для получения бесплатной медицинской помощи.