Дентофобия: почему мы боимся стоматолога и чем это заканчивается

О чем думает пациент стоматологии еще до того, как он садится в кресло зубного врача? В основном, о том, как ему сейчас будет больно. Это вполне рациональный страх, большинство людей боятся ходить к стоматологу. Как преодолеть этот страх, рассказывает Просвирин Владимир Константинович, врач анестезиолог-реаниматолог, АК «ПрофиДент»

Ко мне как-то пришел мужчина 40 лет. Зубы болели давно — он точно не помнил сколько, но обезболивающие пил горстями уже несколько лет. На фотографиях не улыбался. Пришел он не потому, что боль стала невыносимой — к боли он уже привык. Пришел потому, что хотел сменить работу, а для этого требовалась медкомиссия. Стоматолог в списке стоял третьим пунктом.

Его страх начался в семь лет, когда врач молча, без единого слова объяснения, удалил молочный зуб. Десятилетиями он жил с этим воспоминанием. Не ходил к стоматологу — не потому что был безответственным, а потому что мозг каждый раз включал тот же самый сигнал тревоги. Новая работа оказалась сильнее старого страха. Мы провели лечение под наркозом. Он ушел со здоровыми зубами и улыбкой, которую больше не нужно было прятать.

Это — дентофобия. И это не каприз.

Что происходит в голове пациента

Дентофобия — медицински признанное тревожное расстройство, которое испытывает каждый третий взрослый россиянин. Не «немного боится», а именно расстройство: с физиологическими симптомами, поведенческими паттернами избегания и нередко — с многолетними последствиями для здоровья.

Механизм хорошо изучен. Лимбическая система — древняя часть мозга, отвечающая за эмоции и выживание, — формирует устойчивые связи между ситуацией и реакцией на неё. Миндалевидное тело, главный «детектор угроз» в этой системе, не различает прошлое и настоящее. Оно знает только: однажды в похожей ситуации было опасно. И запускает полный протокол защиты: выброс адреналина и кортизола, учащение сердцебиения, повышение давления, спазм мышц. Человек входит в современный светлый кабинет — и его тело реагирует так, как будто он снова семилетний ребенок в советской поликлинике.

Это не иррациональность. Это нейробиология.

Отдельного разговора заслуживает звук бормашины. Турбинная бормашина вращается со скоростью около 320 тысяч оборотов в минуту и создает пронзительный высокочастотный звук до 20 кГц. В эволюционной памяти человека резкие высокочастотные звуки — это крик хищника, треск ломающейся ветки под чьей-то тяжелой ногой, сигнал немедленной опасности. Мозг реагирует автоматически, без участия сознания. МРТ-исследования показали: у людей с дентофобией при звуке бормашины активируется не только слуховая кора, но и хвостатое ядро — структура, хранящая эмоциональные воспоминания. Звук не просто слышится — он мгновенно достает из архива весь связанный с ним негативный опыт, каким бы давним он ни был. Дети воспринимают высокие частоты острее, чем взрослые — именно поэтому детская травма в стоматологическом кабинете так глубока и так устойчива.

Дентофобия развивается по спирали. Человек откладывает визит — проблема усугубляется — когда он наконец приходит, ситуация требует более сложного вмешательства — оно тяжелее переносится — страх усиливается — следующий визит откладывается еще дольше. По моим наблюдениям, средний «стаж избегания» у пациентов с тяжелой дентофобией — 10-15 лет. Они приходят к нам, когда таблетки перестают работать. Иногда — уже с флюсом.

Почему страх опаснее самой болезни

Есть соблазн думать, что дентофобия — это личная проблема человека, его дискомфорт, его выбор. Это не так. Это медицинская проблема с вполне конкретными последствиями.

Хронические очаги инфекции во рту — кариес, пародонтит, периодонтит — не изолированы от остального организма. Бактерии из ротовой полости регулярно попадают в кровоток и способны провоцировать воспаление сосудистой стенки, осложнять течение сахарного диабета, повышать риск респираторных инфекций. Кардиологи давно знают об этой связи — она подтверждена многочисленными эпидемиологическими исследованиями.

Есть и менее очевидный риск. Мой коллега, анестезиолог-реаниматолог Александр Савицкий, который специально занимается вопросами безопасности пациентов на стоматологическом приеме, приводит такую цифру: у каждого десятого пациента стоматологической клиники теоретически может возникнуть внезапное нарушение кровообращения. Причин несколько — и хроническая сердечная патология, и реакция на анестетики с вазоконстриктором, и, что особенно важно, сам эмоциональный стресс, который способен вызвать декомпенсацию скрытой коронарной патологии. Именно поэтому российский закон обязывает клиники, работающие под наркозом, иметь дефибриллятор и обученный персонал — это не перестраховка, а стандарт безопасности. В «ПрофиДенте» все это есть.

Хроническая зубная боль, с которой люди живут месяцами и годами, принимая обезболивающие как витамины, — отдельная история. Она истощает нервную систему, нарушает сон, снижает работоспособность и становится самостоятельным источником тревоги и депрессии. Человек боится идти к стоматологу — живет в боли — боль усиливает тревогу — тревога усиливает страх перед врачом. Круг замкнулся.

Всё это происходит на фоне медицины, которая давно умеет делать стоматологическое лечение полностью безболезненным. Вот где настоящая трагедия дентофобии — не в самом страхе, а в том, от чего он отрезает человека.

Как говорить с врачом о страхе

Когда меня спрашивают, что делать человеку с дентофобией, я всегда начинаю с одного и того же: назовите страх своим именем. Позвоните в клинику и скажите прямо — я боюсь. Не «мне немного некомфортно», не «я давно не был у стоматолога», а именно: я боюсь. Это меняет весь сценарий взаимодействия.

Нормальная клиника отреагирует правильно. Предложит первичную консультацию без процедур — просто поговорить, посмотреть кабинет, познакомиться с врачом. Предложит совместную консультацию стоматолога и анестезиолога, чтобы сразу обсудить все варианты. Сделает пометку в карте, чтобы каждый сотрудник — от администратора до ассистента — знал об особенностях этого пациента и был готов. Если в ответ на слова «я боюсь» вы услышите «да ладно, все боятся, ничего страшного» — это диагноз для клиники, а не для вас.

Просите врача проговаривать каждое действие вперед: что именно сейчас произойдёт, что вы почувствуете, сколько это займет. «Сейчас нанесу гель — он холодный» — это не лишние слова. Неопределенность сама по себе является мощным источником тревоги. Убираете неопределенность — убираете половину страха.

Один практический совет от Александра Савицкого, который я полностью разделяю: пациент со списком вопросов — это хорошо. Молчаливый человек, который пришел со своими домыслами и не вступает в диалог, рискует принять неверное, а иногда и опасное для здоровья решение. Спрашивайте — это ваше право и ваша защита.

И наконец: не ждите острой боли. Ждать, пока станет совсем невыносимо, — значит гарантировать себе более сложное лечение, более долгий прием и более сильный страх в следующий раз. Профилактический осмотр раз в полгода — это не про зубную боль. Это про то, чтобы ее не было.