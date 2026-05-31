Корреспондент проверил на себе, как проходит диспансеризация в поликлинике

Проверить свое здоровье совершенно бесплатно, да еще и получить под это дело вполне законный выходной в рабочий день, как полагается по закону? Идем!

Собственно, эта история для меня началась на хоккее, в который иногда играю на любительском уровне. Хоккеисты после игры в раздевалке позволяют себе немного расслабиться и пожаловаться на травмы.

Когда разговор уже по традиции зашел о здоровье, один из товарищей по команде рассказал о том, как его знакомый, практически насильно посланный женой на диспансеризацию, буквально избежал смерти.

Представляете, на осмотре хирург нашел небольшую опухоль. Пролечили быстро и почти безболезненно, обычной химией, слабенькой. А так, наверное, его уже не было бы в живых.

Собственно, таких историй я слышал уже немало, да и врачи наперебой из всех СМИ уговаривают население превентивно позаботиться о своем здоровье - с посылом, что легче предупредить, чем лечить. Почему бы и нет, тем более что и персонально меня местная участковая поликлиника приглашала на диспансеризацию уже раз десять.

На Госуслугах записаться не получилось: для диспансеризации там есть отдельная "иконка", но при попытке записаться приложение несколько раз выдавало ошибку, а ждать я не хотел и начал дозваниваться в регистратуру поликлиники. Ответа, как это обычно и бывает, пришлось ждать довольно долго, и это, как и в первом случае, не привело меня к цели: на том конце провода сообщили, что для записи нужно явиться лично. Но была и хорошая новость: пообещали, что на диспансеризацию очереди нет и примут быстро. Благо участковая поликлиника, к которой я прикреплен, располагается буквально в пяти минутах ходьбы. Захватив паспорт и полис ОМС, как и предупредили в поликлинике, выдвигаюсь.

В регистратуре быстро находят карточку и приглашают пройти в кабинет терапевта, который выделен специально для жаждущих проверить свое здоровье за счет государства. Никаких очередей, удобно!

А вот поболтать по душам, как это обычно любят делать журналисты под прикрытием, с врачом не удалось. Мои разглагольствования о том, какие страшные истории приключаются с теми, кто пускает свое здоровье на самотек и не ходит на диспансеризацию, она комментировать наотрез отказалась, строго предложив общаться по делу, то есть о состоянии конкретного человека - меня. Прежде всего для продуктивного прохождения диспансеризации нужно заполнить анкету. В ней предстояло ответить на общие вопросы о самочувствии. Например, есть ли у пациента хронические болезни, жалобы на боли в различных частях тела либо же во внутренних органах.

Ответив почти на все вопросы отрицательно, получаю от врача два направления: на общий анализ крови (холестерин и глюкоза) и на флюорографию.

- И это все? - спрашиваю, не скрывая своего удивления и разочарования, у врача. - Ну, вы же сами пишете, что ничего у вас не болит и не беспокоит. К тому же это стандартная программа диспансеризации, утвержденная для всей страны. В общем-то многие проблемы со здоровьем можно выявить, как ни странно, по обычному анализу крови из пальца, да. Так что бегите быстрее, на флюорографию еще успеете.

Мы не обращаем внимания на здоровье. Ничего не болит - и слава богу. Но так будет не вечно

Объекты нашей участковой поликлиники разбросаны по всему району, и это, пожалуй, главное неудобство при прохождении диспансеризации, особенно с учетом того, что у каждого кабинета и лаборатории свой график.

Так что совет для тех, кто в ближайшее время соберется на диспансеризацию: учитывайте, что никаким одним днем вы не обойдетесь. Хорошая новость в том, что тратить целый день на это мероприятие не придется, и, допустим, пройдя с утра флюорографию, можно ехать на работу либо заниматься другими делами. Еще один совет: например, в кабинет флюорографа лучше идти рано утром. Часов с 10 к нему потянутся вереницы пенсионеров, которым к тому же трудно совершать манипуляции с раздеванием-одеванием. А вот придя с утра, часов в 8, я был в очереди первым и почти единственным. И на все про все у меня ушло ровно 10 минут.

То же самое было и в лаборатории по забору крови. Здесь, правда, неприятно удивил способ извлечения крови из моего пальца: по старинке, лезвием с острым наконечником. Мы-то уже давно привыкли к компактным безболезненным колбочкам, мягко приставляемым к подушечке пальца. По всей видимости, здесь выбор был сделан в пользу максимально бюджетного варианта. Спрашивать у медсестры, так ли это, я не стал: судя по ее настрою, поврежденным пальцем можно было и не отделаться.

Финальный аккорд моей диспансеризации - посещение участкового врача, которого я, конечно, хорошо знаю, но, скорее, потому, что он как-то уже приходил к моей заболевшей жене.

Увидев меня в дверном проеме своего кабинета, он смеется.

- Семенов, тебе-то зачем диспансеризация, ты же спортсмен! Ладно, заходи, проверим, что там у тебя. - Александр Васильевич, я заранее. Предупрежден - значит, вооружен.

Он придирчиво просматривает результаты анализов и снимок моих легких, но найти ничего подозрительного, к счастью, не получается. А, вот! Кровь немного густовата, и мне советуют пить побольше обычной чистой воды. На этом мы прощаемся, следующая диспансеризация - через год, напоминает врач.

Резюме. Конечно, диспансеризация - вещь очень нужная. В повседневной суете мы почти не обращаем внимания на свое здоровье. Ничего не болит - и слава богу. Конечно, когда человек полностью здоров, это очень хорошо, но такое состояние не может быть вечным. Организм стареет, и чем раньше среагировать на его сигналы, тем лучше. В этом как раз и состоит функция диспансеризации. Все ваши беспокойства и жалобы врачи выслушают и назначат обследования, которые помогут выявить проблемы на ранней стадии. Мне выдали лишь два направления, но я и не просил большего, честно сказав, что у меня ничего не болит и не беспокоит.

Между тем

Программы диспансеризации могут сильно различаться в зависимости от возраста людей. Например, если пациентам 65 лет и более, - внимание к их здоровью максимальное. В этих случаях, как правило, назначают и онкологический скрининг, и кардиографию, и УЗИ.

Представьте, в какую копеечку выйдет такой пакет исследований, если делать его за свой счет? И здесь мы говорим только, как модно выражаться, о базовом минимуме. Если есть жалобы и история болезни, - назначат и допобследования, и другие анализы, которые позволят провести более углубленный чекап организма. Так что смело жалуйтесь и не стесняйтесь, диспансеризация для этого и нужна. Таким образом вы точно сможете продлить свою здоровую и полноценную жизнь.

Кстати

Диспансеризация населения и профосмотры трудящихся в нашей стране имеют давнюю историю, но новую страницу этого важного во всех отношениях мероприятия государство открыло в 2013 году, когда на это стали выделять средства из федерального бюджета.