Роспотребнадзор отчитался о заболеваемости дирофиляриозом в РФ

Случаи дирофиляриоза регистрируются в РФ ежегодно, но все они единичные, роста заболеваемости не наблюдается. Об этом рассказали в канале Роспотребнадзора в "Максе".

"В Российской Федерации ежегодно регистрируются единичные случаи дирофиляриоза, однако роста заболеваемости не наблюдается, и она не превышает среднемноголетних уровней. Осложнений нет. В случае подозрения на дирофиляриоз очень важно обращаться за медицинской помощью, поскольку такие заболевания требуют настороженности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в весенне-летний период необходимо соблюдать меры профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, передающихся комарами: устанавливать сетки на окна, балконы и дверные проемы; в помещениях применять электрические фумигаторы, ультразвуковые устройства, отпугивающие или уничтожающие комаров, аэрозоли, выкуривающие комаров; на территориях домохозяйств, дачных участках не допускать размножения и выплода комаров в емкостях для воды и искусственных водоемах; при выезде на природу рекомендуется использовать репеллентные и репеллентно-акарицидные средства; проводить дегельминтизацию домашних собак и кошек в весеннее-летний период.

В Роспотребнадзоре пояснили, что дирофиляриоз - природно-очаговое паразитарное заболевание, передающееся комарами, встречается преимущественно в регионах с теплым и влажным климатом. Заражение человека происходит через укусы комаров (семейство Culicidae), в которых развиваются личинки дирофилярий. Заболевание развивается в подкожной клетчатке различных частей тела, на слизистых оболочках и в конъюнктиве глаза. Характеризуется длительным инкубационным периодом. Источником заражения для комаров обычно служат инфицированные собаки и кошки, реже - дикие животные. Лечение дирофиляриоза хирургическое, т.к. требуется полное извлечение гельминта.

Также в ведомстве назвали эндемичные по дирофиляриозу территории, они расположены на юге страны: в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Севастополе. Случаи заболевания регистрируются в центральной и северной частях России: в Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Тамбовской, Амурской, Омской областях и Мордовии.

Роспотребнадзор проводит системный мониторинг численности пораженных дирофиляриозом комаров, на основании которого организуется комплекс профилактических (противоэпидемических) мероприятий: по снижению численности как личинок, так и крылатых форм комаров, санитарно-технические мероприятия и информационная работа с населением.