Врачи провели заморозку опухоли пациенту

Врачи волгоградского онкодиспансера выполнили первую в регионе операцию по заморозке опухоли, сообщает пресс-служба администрации региона.

Пациент проходил курс химиотерапии после обнаружения метастазов в печени. Несмотря на лечение, злокачественная опухоль продолжала расти. Тогда медики решили заморозить очаг заболевания.

Особенность криодеструкции заключается в малоинвазивности и низкой травматичности для организма пациента. Злокачественное новообразование разрушают воздействием экстремально низких температур. При этом не требуются специальное обезболивание и длительная госпитализация.

Операция проводилась с помощью ангиографической установки, которая помогла точно установить криозонды.

Больного перевели в реанимацию, где за его состоянием наблюдали в течение суток. После этого его отправили в профильное отделение. Через несколько дней мужчину выписали из диспансера.