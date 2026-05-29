Россиянин попал в реанимацию после укуса комара во время отдыха в Африке. Об этом в пятницу, 29 мая, пишет Shot.

По данным источника, 37-летний мужчина вместе с женой отправились на майские праздники на Занзибар. Спустя 12 дней пара вернулась домой, тогда мужчине стало плохо: у него поднялась температура, появились резкая усталость и боль в суставах, начались приступы жара и обильное потоотделение.

Сначала супруги подумали, что он получил тепловой удар, поэтому к врачу пара обратилась не сразу. После приема специалисты настояли на госпитализации. Мужчину положили в реанимацию, сейчас он находится в тяжелом состоянии. По словам супруги, ему диагностировали смертельно опасную малярию. Для ее лечения требуются вакцины, которые, предварительно, не применяются в России. Во время отдыха туристов часто кусали переносчики заболевания — комары.

При этом супруга пострадавшего утверждает, что перед поездкой в Африку они не принимали профилактические таблетки. По ее словам, им рассказали, что зараженных комаров на Занзибаре якобы нет, уточняет Telegram-канал.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что первая волна комаров ожидается в Центральной России во второй половине мая — начале июня.

