Почему российская молодежь массово лысеет

Россияне начали стремительно лысеть в молодом возрасте. Хронический стресс, недосып и эмоциональное выгорание все чаще становятся причиной ранней потери волос у зумеров. Если раньше выраженное выпадение чаще развивалось после 35–40 лет, то теперь первые признаки нередко появляются уже в 18–25 лет. Как рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова, раннее облысение у молодых людей может быть напрямую связано с их образом жизни.

«У зумеров появляются ранние признаки андрогенной алопеции, поэтому они начинают лысеть. Они мало двигаются, редко бывают на свежем воздухе и часто страдают от избыточного веса. Все это факторы усугубляет признаки андрогенной алопеции», — отметила Галлямова.

Кроме того, спровоцировать облысение могут метаболический синдром и сахарный диабет, добавила доктор.

По ее мнению, для профилактики андрогенной алопеции у молодых людей необходимо провести комплексное обследование организма.

«В первую очередь следует проверить функцию щитовидной железы, а также исключить или подтвердить наличие сахарного диабета и метаболического синдрома. Если нормализовать выявленные нарушения и скорректировать образ жизни, можно добиться очень хороших результатов и остановить процесс облысения», — заверила Галямова.

