Глава ВОЗ назвал закрытие границ бесполезным в борьбе с Эболой

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что запрет на въезд не приносит ощутимого эффекта. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Киншасе.

По его словам, такие меры могут лишь замедлить распространение вируса на несколько дней, но не остановят его полностью. Тедрос подчеркнул, что гораздо эффективнее оперативно применять необходимые санитарные меры и оказывать поддержку непосредственно в очаге заболевания. 

ВОЗ последовательно выступает против закрытия границ во время эпидемий. Тем временем Уганда 27 мая объявила о временном закрытии границы с Демократической республикой Конго.

Ранее аналогичное решение приняла Руанда, а Замбия ввела строгий медицинский контроль. Все эти страны граничат с провинцией Итури, где зафиксирована вспышка лихорадки.

