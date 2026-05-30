Минздрав нашел необычный способ решить проблему врачебного почерка

Отпуск рецептурных препаратов по электронным рецептам позволит исключить риск того, что фармацевт или пациент не сможет разобрать почерк врача. При этом бумажные рецепты также продолжают действовать, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщала, что Министерство здравоохранения РФ разрабатывает законопроект, согласно которому рецептурные препараты будут отпускаться только по электронному рецепту на ряде территорий.

"Исключается риск того, что фармацевт или сам пациент не сможет разобрать почерк врача, что предотвращает ошибки при отпуске лекарства", - сказал Кузнецов.

Кроме того, электронный рецепт не привязан к конкретной аптеке. Пациент может купить его в любой аптечной организации в своем регионе, подключенной к государственной системе, а в дальнейшем они станут действовать на всей территории страны, пояснил помощник министра.

По его словам, в личном кабинете пациент может в любой момент посмотреть историю своих назначений: какие лекарства были выписаны, когда и в какой дозировке. Для граждан, имеющих право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение, система автоматизирует процесс. Рецепт сразу попадает в базу данных, что ускоряет его обработку и отпуск препарата без лишних бюрократических процедур.