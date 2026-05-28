Названа единственная страна, высоко обеспеченная лекарствами от детского рака

Россия — единственная страна с высоким уровнем обеспеченности лекарствами для лечения рака у детей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

© ТАСС

«Россия фактически одна страна в мире, которая обладает высоким уровнем обеспеченности противоопухолевыми препаратами для детей, включая в том числе и пока не зарегистрированные», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что большое внимание уделяется развитию материально-технической базы детских онкологических центров — так, за2025 год было проведено на 42% госпитализаций больше, чем пять лет назад. Число составило 103 тыс.