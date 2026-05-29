Дефицит железа подкрадывается незаметно: россиянам объяснили, когда пора насторожиться

Нутрициолог Педорич назвала признаки, по которым можно заподозрить опасную нехватку железа в организме. При дефиците усталость чаще ощущается именно в теле.

О признаках, на которые стоит обратить внимание, специалист сообщила в беседе с "Лентой.ру".

– При нехватке железа усталость носит преимущественно физический характер: человек ощущает слабость в теле, снижение выносливости, ему сложно выполнять даже простые, повседневные действия, а также нередко появляются соматические симптомы, такие как одышка, головокружение и бледность кожи, – отметила Педорич.

Она также предупредила, что при дефиците железа даже долгий сон часто не дает заметного эффекта: сил после него больше не становится, а ощущение разбитости остается.

По словам нутрициолога, нехватка железа обычно развивается не сразу, а постепенно. Организм начинает посылать сигналы задолго до серьезного ухудшения самочувствия, но многие по привычке списывают их на обычную усталость, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".