Увеличены объемы медпомощи по ОМС для больных сахарным диабетом

В России существенно расширены объемы медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил в ходе научного заседания в НМИЦ эндокринологии имени Дедова председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Он отметил, что сегодня развиваются "Школы для больных сахарным диабетом". Обучение и профилактика позволяют не только улучшить качество жизни пациентов, но и снизить потребность в стационарной помощи в долгосрочной перспективе.

«И мы видим хорошую динамику — в 2025 году количество комплексных посещений школ достигло 879,2 тыс. — это в три раза больше по сравнению с 2023 годом. При этом финансовое обеспечение выросло более чем в четыре раза и составило 1,5 млрд руб.», — отметил Илья Баланин.

На 2026 год по программе государственных гарантий предусмотрено 820 тыс. комплексных посещений школ для пациентов с сахарным диабетом. Школы развернуты во всех регионах, однако в 10 регионах пока нет школ для детей и подростков.

«Наблюдается устойчивый рост объемов диспансерного наблюдения за взрослым населением при инсулиннезависимом сахарном диабете. В 2025 году было около 6,2 млн случаев помощи таким пациентам — на 7% выше результата 2024 года. В нынешнем году планируется выполнить 8,7 млн случаев, на что запланировано выделить 19,6 млрд руб. За первые три месяца 2026 года уже оказано порядка 1,45 млн случаев помощи на 3 млрд руб.», — сообщил председатель ФОМС.

Также Илья Баланин отметил расширение доступа к высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Эндокринология". В 2025 году объем ВМП составил около 6,9 тыс. госпитализаций — на 18,1% выше показателя 2024 года. За четыре месяца текущего года выполнено порядка 1,6 тыс. госпитализаций на сумму около 434,4 млн руб.