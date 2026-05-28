В России ввели в оборот новый препарат от ожирения

Российская биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» представила новый отечественный препарат для снижения и контроля веса «Тирзеро Слим» на Национальном конгрессе эндокринологов в Москве. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

© Газета.Ru

Препарат с действующим веществом тирзепатид уже введен в гражданский оборот и в ближайшее время появится в аптеках и на онлайн-площадках по всей стране. Лекарство предназначено для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения у взрослых старше 18 лет.

Тирзепатид относится к классу двойных агонистов рецепторов GIP/GLP-1 — одному из самых современных направлений терапии диабета и контроля веса. Эти препараты замедляют опорожнение желудка и имитируют действие естественных гормонов, регулирующих уровень сахара в крови, аппетит и пищеварение. Препарат вводится подкожно один раз в неделю и выпускается в шести дозировках.

Как сообщили в компании, международная клиническая программа SURPASS с участием более 1,5 тыс. пациентов показала, что тирзепатид способствует снижению уровня гликированного гемоглобина и помогает значительно снизить массу тела.

«Сахарный диабет и ожирение остаются одними из наиболее серьезных проблем общественного здравоохранения. В России борьба с ожирением официально входит в Стратегию развития здравоохранения до 2030 года. Последовательное создание препаратов на основе лираглутида, семаглутида и тирзепатида - мировой тренд», — заявила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

По ее словам, компания провела масштабные исследования и зарегистрировала препарат только после подтверждения его качества и безопасности. Производственные мощности позволяют выпускать до трех млн упаковок препарата в год.

В «ПСК Фарма» также отметили, что субстанция тирзепатида производится компанией Hubei GXBioso Pharmaceutical Co., Ltd, имеющей международные GMP-сертификаты, включая заключение FDA США.