Доктор ответил, почему мужчины «запускают» опасную болезнь легких

Культурные установки, загруженность на работе и страх услышать серьезный диагноз часто заставляют мужчин игнорировать опасные симптомы хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), когда проходимость дыхательных путей нарушается из-за воспаления. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Согласно исследованию Всероссийского союза пациентов, хотя бы раз в год за медицинской помощью обращаются примерно 40% мужчин и 60% женщин – то есть мужчины приходят к врачу в 2,5 раза реже.

«Одна из главных причин промедления — устоявшиеся культурные установки. С детства мальчикам внушают: "Не ной", "Потерпи", "Мужчины не жалуются". В результате, будучи взрослыми, они продолжают игнорировать симптомы, откладывать визит к врачу», — объяснил эксперт.

Как отметил врач, мужчины нередко приходят к специалисту уже тогда, когда заболевание начинает мешать работе или приводит к серьезному обострению. При этом женщины чаще обращают внимание на первые признаки — например, появление одышки при подъеме по лестнице.

Авдеев подчеркнул, что многие мужчины считают нормой утренний кашель, особенно если курят. Однако хронический кашель с мокротой может быть одним из первых симптомов ХОБЛ.

Еще одна причина позднего обращения — страх услышать серьезный диагноз. По словам эксперта, многие предпочитают не замечать проблему, надеясь, что она исчезнет сама. Однако ХОБЛ без лечения продолжает прогрессировать.

«Мужчины часто откладывают визит к врачу, ссылаясь на нехватку времени и загруженность работой. Они ставят работу и финансовое благополучие семьи выше своего здоровья. Но парадокс в том, что раннее обращение позволило бы сохранить трудоспособность дольше», — уточнил Авдеев.

Пульмонолог напомнил, что ранняя диагностика позволяет замедлить развитие болезни и дольше сохранить работоспособность и качество жизни. Среди тревожных симптомов врач назвал одышку при физической нагрузке, частые респираторные инфекции, снижение выносливости и постоянный кашель с мокротой. Специалист также посоветовал людям из группы риска проходить спирометрию — исследование функции легких, которое занимает около 15 минут.