Робот-хирург провел операцию по эндопротезированию

В челябинской больнице "скорой помощи" провели уникальную операцию по эндопротезированию коленного сустава с помощью робота-ассистента. С резекцией кости он справился с математической точностью, недоступной даже самому опытному хирургу, сообщили в четверг в региональном минздраве.

Эндопротезирование коленного сустава считается одной из самых сложных ортопедических операций. От того, насколько точно установлен протез, зависит, сможет ли человек нормально ходить, будет ли ему больно и как быстро пройдет реабилитация.

"Все начинается в цифровом пространстве: на основе КТ создается 3D-модель сустава пациента, на ней виртуально подбирается и размещается идеальный протез. Затем план загружается в робота, колено фиксируется по меткам, и стальной ассистент выполняет резекцию строго по заданной траектории," - пояснили в ведомстве.

Как рассказал профессор Сеченовского университета Андрей Грицюк, специально приехавший в Челябинск для проведения операции робот абсолютно автономен. Доктор только наблюдает за его манипуляциями и может прервать процесс. Врачебная ошибка исключается полностью.

Операция с роботом-ассистентом длится на 20 минут больше обычной, но восстановление пациентов потом идет в два раза быстрее. Они выписываются из клиники уже через три дня. А потом лишь проходят курс реабилитации.

"Меньше боли, меньше рисков, быстрее возвращение к активной жизни", - отмечают врачи.

Прооперированная роботом женщина уже может встать на ноги и пройтись - пусть и с костылями. А в выходные она отправится домой.