В России провели уникальную для мировой практики операцию беременной пациентке

Столичные врачи провели уникальную операцию беременной пациентке с редкой патологией аорты и смогли сохранить жизнь матери и ребенка. Женщина поступила в больницу имени Юдина на 28-й неделе беременности с мешотчатой аневризмой дуги аорты — состоянием с крайне высоким риском разрыва сосуда. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Благодаря слаженным действиям мультидисциплинарной команды врачей удалось стабилизировать состояние пациентки и сохранить беременность. В положенный срок она родила здоровую девочку, — рассказала Ракова.

Специалисты выполнили пациентке гибридное эндопротезирование. На первом этапе хирурги создали обходной путь кровотока с помощью синтетического шунта, после чего установили стент-графт, исключивший риск разрыва аорты. Во время операции состояние плода постоянно контролировали врачи.

После вмешательства состояние женщины оставалось стабильным. Через две недели ее выписали под наблюдение специалистов, а на 37-й неделе беременности пациентка родила девочку весом 3210 граммов. Сейчас жизни и здоровью матери ничего не угрожает.

Московская медицина поставила перед собой значимую цель — сформировать у жительниц столицы осознанный подход к будущему материнству и запустила бесплатный проект поддержки репродуктивного здоровья «Стану мамой». О его значимости «Вечерней Москве» рассказала заведующая лабораторией генетики, врач — лабораторный генетик Городской клинической больницы имени Юдина Мария Бяхова.