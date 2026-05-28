Врачи спасли ребенка с гигантской опухолью в сердце

Новосибирские кардиохирурги сохранили жизнь шестилетнему мальчику из Екатеринбурга с огромной опухолью, пронизывающей все сердце. Она считалась неоперабельной.

По словам врачей, ребенок появился на свет уже с опухолью в сердце - из-за редчайшей генетической особенности. При этом новообразование было нетипичной формы и размера.

"Обычно фиброма в сердце имеет ограниченные размеры и не несет угрозы жизни, врачи за ней просто наблюдают, - пояснила детский врач-кардиолог Центра Мешалкина Дарья Погребницкая. - В данном же случае она достигала огромных размеров и, подобно спруту, охватывала весь орган: с полным поражением межжелудочковой перегородки, с переходом на переднюю стенку правого желудочка и распространением отдельных элементов на левые отделы сердца".

Мальчик страдал от нарушений сердечного ритма, которые уже не удавалось купировать медикаментами. Аритмия приняла жизнеугрожающий характер. Родители малыша обращались в различные ведущие кардиоцентры страны. Однако в оперативном вмешательстве им отказали в связи с высокой угрозой летальности.

Но семья не хотела сдаваться. В интернете они нашли публикацию об успешном удалении гигантской опухоли младенцу в Новосибирске и обратились за помощью в Центр Мешалкина. Ребенка пригласили на обследование, но решение об операции было принято не сразу. Два месяца кардиохирурги наблюдали за необычным пациентом, состояние которого стремительно ухудшалось.

"Мы видели злокачественные бесконтрольные нарушения ритма и признаки продолжающегося роста опухоли с очень скорой перспективой тотальной сердечной недостаточности, - рассказывает Дарья Погребицкая. - Все это подталкивало к решению об операции, несмотря на всю ее тяжесть и непредсказуемость. После разговора с родителями, которые тоже понимали, что ситуация стремительно ухудшается, наши хирурги совместно с семьей пошли на этот риск".

Рискованная операция длилась три часа. Кардиохирургам удалось иссечь большой объем опухоли, при этом не повредив проводящую систему сердца. Спустя сутки мальчик уже находился в палате вместе с мамой. Проявления аритмии удалось значительно уменьшить, насосная функция сердца восстановилась.

Врачи отмечают, что ребенок вновь стал физически активным и вернулся в детский сад. Он принимает аритмическую терапию и находится под наблюдением детских кардиологов. Но его жизни больше ничего не угрожает.