Медики спасли 99-летнюю женщину с острой сердечной недостаточностью

Медики Владивостокской клинической больницы спасли 99-летнюю пациентку, поступившую в тяжелом состоянии с острой сердечной недостаточностью. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Приморского края.

Женщину беспокоили сильная одышка, высокое артериальное давление и нарушение сердечного ритма. Врачи провели полное обследование: УЗИ сердца, почек и щитовидной железы, ЭКГ, суточный мониторинг давления. По его итогам медики диагностировали острую сердечную недостаточность.

"Благодаря своевременно начатому лечению и двухнедельной терапии состояние пациентки удалось стабилизировать. У женщины нормализовались давление и пульс, уменьшилась одышка и ушли отеки". - рассказали в министерстве.

Сегодня приморчанка чувствует себя хорошо. Она продолжит лечиться уже амбулаторно.