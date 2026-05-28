В Петербурге успешно прооперировали девочку в «маске Бэтмена»

Петербургские врачи сделали очередную операцию Луне Феннер из США, которую из-за гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на клинику.

Ранее сообщалось, что Луне предстоит последний этап лечения, который позволит полностью очистить ее лицо от остатков невуса и деформирующих рубцов. В ходе операции девочке были имплантированы четыре тканевых экспандера.

Отмечается, что операция длилась около трех с половиной часов и прошла благополучно.

Напомним, Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (невусом) почти на все лицо. В США врачи отказали родителям в лечении, назначив трудновыполнимую программу операций.

Публикацию о девочке увидели в интернете краснодарские врачи, которые провели серию операций.

После этого к лечению маленькой американки подключились петербургские медики. В августе прошлого года они второй раз прооперировали ребенка.