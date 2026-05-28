Минздрав запретит продажу рецептурных лекарств без электронных рецептов

Минздрав России готовит законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных препаратов без использования электронного рецепта. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Только четкая привязка к электронному рецепту через систему мониторинга движения лекарственных препаратов запретит продажу рецептурного препарата. Сейчас отрабатывается механизм, и тогда будет полностью невозможно купить лекарство, если у вас не будет электронного рецепта», — передает "Интерфакс" слова Самойловой.

В ведомстве подчеркнули, что внедрение такой системы позволит устранить проблему продажи рецептурных лекарств без соответствующих назначений, которая все еще фиксируется в аптечных сетях. За подобные нарушения в настоящее время предусмотрены значительные штрафы: от 30 тысяч рублей за обычные рецептурные средства до 200 тысяч рублей за препараты предметно-количественного учета.

Статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения Олег Салагай подтвердил, что работа над текстом законопроекта находится на финальной стадии. По его словам, ведомство планирует обсудить документ с представителями Совета Федерации в рабочем порядке уже в ближайшие месяцы.