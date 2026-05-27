Минздрав намерен изменить правила продажи рецептурных лекарств

Контроль станет осуществляться через систему мониторинга движения препаратов, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Сейчас отрабатывается механизм, министерство здравоохранения разрабатывает этот законопроект», — сказала она в Совете Федерации, передаёт «Интерфакс».

Самойлова напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а если этот препарат в особом списке контроля — то 200 тысяч рублей.