Минздрав намерен изменить правила продажи рецептурных лекарств

Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту
Контроль станет осуществляться через систему мониторинга движения препаратов, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
«Сейчас отрабатывается механизм, министерство здравоохранения разрабатывает этот законопроект», — сказала она в Совете Федерации, передаёт «Интерфакс».
Самойлова напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а если этот препарат в особом списке контроля — то 200 тысяч рублей.