В Совете Федерации оценили число жалоб на нехватку лекарств для льготников

Только треть жалоб на нехватку лекарств для льготников в Росздравнадзор обоснованы, часто в ведомство жалуются граждане желающие получить льготный препарат по конкретному торговому наименованию, но лекарства выдаются по наименованию действующего вещества. Об этом сообщила глава ведомства Алла Самойлова, выступая в Совете Федерации.

© ТАСС

«Если мы видим, что три года тому назад из количества поступивших обращений половина была обоснованными именно по льготной категории, льготной категории граждан, то на сегодняшний день в структуре поступивших обращений только треть обоснованных. Что это значит? Чаще всего пациенты жалуются на вопросы отсутствия лекарственных препаратов в аптеке. Но что мы видим на самом деле? Пациенты, как правило, желают получить льготный лекарственный препарат по конкретному торговому наименованию. И в данном случае они отказываются от аналогов», — сказала она.

Глава ведомства рассказала, что когда Росздравнадзор проводит проверку по таким жалобам, чаще всего находит организационные нарушения — некорректное определение потребности лекарственных препаратов, несвоевременную закупку, неэффективное управление товарными запасами, не всегда четкий анализ сроков годности лекарственных препаратов.