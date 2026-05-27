Названы самые неожиданные формы аллергии

Бывают очень редкие триггеры. Психолог, специалист по работе с аллергией и психосоматикой Алексей Комар рассказал о самых необычных формах аллергии, с которыми он сталкивался в практике или которые зафиксированы наукой.

По словам эксперта, однажды к нему обратился мужчина с аллергией на утюг. Как только жена брала прибор в руки и начинала гладить, у него начинался отёк, а тело покрывалось пятнами.

Другой случай — аллергия на холод летом. Стоит подуть прохладному ветру, как у женщины появлялась крапивница. Причиной стала тяжёлая жизненная история, в которой холод запечатлелся как психологический триггер.

Также Комар отметил, что недавно впервые услышал про поллиноз на пыльцу оливы — в Средиземноморье это такая же популярная проблема, как в России реакция на амброзию.

Кроме того, наукой зафиксированы аллергия на никель, красное мясо, воду.