Как изменился внутренний медтуризм за пять лет

Российские пациенты все чаще выбирают лечение в других регионах и соседней Беларуси, экономя на стоматологии и плановых операциях до 50%. Эксперты рассказали, какие медицинские направления наиболее востребованы у туристов и на чем можно сэкономить без потери качества.

В 2025 году объем рынка медицинского туризма достиг 501 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее, а с 2021 года рынок вырос на 60%, сообщил эксперт исследовательского центра ABL Исмаил Исмаилов.

«В числе драйверов роста — повышение качества услуг, рост стоимости медицинских услуг, повышение привлекательности внутреннего медицинского туризма и переориентация российских медицинских туристов, ранее ездивших в Европу или Израиль, на отечественный рынок», — отметил он.

Около 90% оборота формирует внутренний сегмент — поездки россиян между регионами, добавляет магистр по охране здоровья Антон Шестаков. Главные категории экономии — стоматология, косметология, плановые операции и обследования. По его словам, цены в регионах даже с учетом дороги и проживания могут оказаться значительно ниже московских. Так, установка импланта "под ключ" в Краснодаре стартует от 15 тыс. рублей, в Самаре — от 20 тыс., тогда как в столице — от 25 до 75 тыс. рублей. Стоматологический туризм развит во Владимире, Краснодаре, Рязани, Туле, Смоленске, Нижнем Новгороде. Краснодар и Сочи привлекают пластикой и реабилитацией, Казань — кардиологией и ЭКО, Санкт-Петербург — онкологией и офтальмологией.

«Ключевой ориентир качества — наличие в регионе медицинского вуза с сильной профильной кафедрой», — подчеркивает Шестаков.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев обращает внимание и на другие регионы. Тверь, по его словам, становится центром косметологии и дерматологии. Здесь работают филиалы московских клиник, которые предлагают услуги по ценам на 30-50% ниже: лазерная эпиляция, контурная пластика, чистки и т.д. Уфа активно развивает кардиологию и сердечно-сосудистую хирургию. Ростов-на-Дону и Краснодарский край привлекают своей южной атмосферой, развитой инфраструктурой и более низкими, чем в Москве, ценами на широкий спектр услуг, включая стоматологию, пластическую хирургию, гинекологию. В Казани сильная медицинская школа и современные клиники, поэтому город популярен по направлениям кардиологии, офтальмологии, репродуктивного здоровья и реабилитации. Екатеринбург, отмечает профессор, востребован для сложных операций — нейрохирургии и онкологии, которые обходятся на 20-30 % дешевле столичных.

По словам директора Клиники академиков Картавенко Виктории Нахалевой, чаще всего люди готовы ехать в другой город за стоматологией, имплантацией, протезированием, косметологией, пластической хирургией, комплексными чек-апами, реабилитацией и санаторно-курортным лечением.

«В стоматологии экономия особенно заметна, потому что итоговый чек часто складывается не из одной процедуры, а из целого плана лечения: диагностика, имплантация, коронки, ортодонтия, несколько визитов», — поясняет она.

Владимир, по ее словам, может быть интересен жителям Москвы и области как направление для стоматологического лечения: город близко расположен, дорога не превращается в отдельный отпуск, а цены по ряду услуг ниже столичных. По данным агрегаторов, которые приводит Нахалева, имплантация во Владимире начинается примерно от 25-37 тыс. рублей.

Беларусь как направление

«Беларусь остается одним из самых популярных направлений медицинского туризма для россиян. В 2026 году поток вырос еще на 12-15%», — сообщил ассистент кафедры гуманитарных наук Финансового университета Ярослав Климов.

Наиболее востребованы, по его данным, кардиология и кардиохирургия, онкология, стоматология, гинекология и ЭКО, офтальмология.

За пять лет экспорт медуслуг Беларуси вырос в 1,5 раза, добавляет Исмаилов.

«Для российских туристов это также фактор удобства логистики и отсутствия языкового барьера, к тому же и сходные подходы к лечению, высокая квалификация специалистов и единая с Россией "врачебная школа". Среди популярных медицинских направлений выделяется трансплантология, онкология и кардиохирургия — стоимость этих услуг в республике ниже европейских на 40-45%, а инфраструктура не сильно уступает», — говорит он.

Клиники в Минске предлагают современную диагностику и лечение глазных заболеваний, включая лазерную коррекцию зрения и операции катаракты, отмечает Толкачев. ЭКО и гинекологические операции также обойдутся дешевле.

«Что касается онкологии, то химиотерапия и диагностика в белорусских клиниках стоят в разы дешевле западных альтернатив», — утверждает профессор.

Экономия без потерь

Все эксперты сходятся в одном: нельзя выбирать клинику только по цене. Перед поездкой стоит проверять лицензии и репутацию, узнавать об оборудовании, условиях гарантии и возможности контрольных визитов — особенно после имплантации и любых операций.