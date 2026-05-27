Доктора достали огромную трубу из шеи мужчины

В Санкт-Петербурге врачи спасли жизнь человеку, которого насквозь пронзил металлический штырь. В Елизаветинскую больницу поступил пациент с ранением грудной клетки.

© Мир24

Мужчина во время строительных работ упал на железный прут диаметром 1 см, который пронзил в его тело. Инородный предмет вошёл в грудную клетку слева и упёрся в область нижней челюсти справа. Из-за травмы у пациента изменился тембр голоса, что свидетельствовало о повреждении дыхательных путей. Пострадавшего сразу же направили на срочную операцию.

«Инородное тело извлекли через разрез на шее. При осмотре не выявили повреждений подключичных сосудов и сосудов шеи, не было и повреждений жизненно-важных органов. Оказалось, изменение тембра голоса, которое наблюдалось при поступлении, было обусловлено давлением инородного тела на гортань. Она тоже оказалась не повреждена», – сообщает пресс-служба Елизаветинской больницы.

В операции принимало участие пять врачей. После случившегося пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение.