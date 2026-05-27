Врач Василенко: В офисе мы рискуем выпить из кулера «коктейль из бактерий» вместо чистой воды

Офисные кулеры при отсутствии регулярного обслуживания становятся рассадником опасных микроорганизмов, заявил санитарный врач Сергей Василенко. По словам специалиста, основная угроза кроется не в бутилированной воде, а в биоплёнке и застойной жидкости внутри прибора. В плохо обслуживаемых устройствах выявляются синегнойная палочка (вызывает пневмонию), легионелла (болезнь легионеров), кишечные бактерии, а также грибы и плесень.

В беседе с Тульской службой новостей эксперт отметил, что в научной литературе описаны вспышки гастроэнтерита, связанные именно с офисными кулерами. Признаки загрязнения — изменение вкуса, затхлый запах, мутность или налёт на краниках. Врач рекомендовал ежедневно протирать внешние поверхности, ежемесячно чистить поддон и раз в 3–6 месяцев проводить профессиональную санитарную обработку. Руководителям офисов следует заключать договор на профессиональное обслуживание минимум 2–4 раза в год и рассмотреть переход на кулеры с УФ-обеззараживанием.

