Врачи спасли младенца от тройного обвития пуповиной

Младенец, оказавшийся затянутым тройным узлом пуповины матери, был спасен врачами в подмосковном Дмитрове.

© Московский Комсомолец

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, мальчик родился доношенным, однако еще до родов на компьютерной томографии было выявлено тройное обвитие пуповиной. Ребенок задыхался, так как ему не поступал кислород.

В итоге женщине сделали кесарево сечение, после чего врачи смогли пережать пуповину выше и ниже узла, освободив ребенка от ловушки. В итоге новорожденный был спасен.