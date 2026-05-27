Роспотребнадзор оценил риски завоза Эболы в Россию

Риски завоза лихорадки Эбола на территории России оцениваются как низкие. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Риск распространения и опасение ВОЗ. Что известно о новой вспышке Эболы
"На сегодняшний день риски распространения лихорадки Эбола на территории Российской Федерации отсутствуют. Завозных случаев заболевания в стране не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Россия обладает высоким уровнем готовности к противодействию эпидемиологическим вызовам благодаря развитой комплексной системе "Санитарный щит", которая служит надежным барьером, предотвращающим завозы особо опасных инфекций.