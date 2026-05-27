Минздрав анонсировал появление новых медицинских онлайн-справок

Министерство здравоохранения РФ намерено уже в текущем году дать жителям всех регионов страны возможность получать ключевые медицинские документы дистанционно.

В 2026 году Министерство здравоохранения планирует существенно расширить перечень медицинских документов, которые граждане смогут оформить без личного визита в поликлинику. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Ваньков, чьи слова приводит РИА "Новости".

По словам чиновника, обновленный список услуг заработает во всех регионах страны. В настоящее время сервис по заказу справок и иных медицинских бумаг в тестовом режиме уже запущен в Чувашской Республике и Тюменской области.

– Мы планируем распространить эту практику на все субъекты РФ в этом году, – добавил он.

В расширенный перечень войдут такие востребованные документы, как сертификат о профилактических прививках, а также справки о временной нетрудоспособности и другие виды медицинской документации. Об этом пишет 360.ru.