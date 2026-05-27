Глава ФМБА ответила, когда сможет применяться новая аллерговакцина

Аллерговакцина Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от пыльцы березы в сентябре может получить временную регистрацию, что даст возможность применять ее широко. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Мы надеемся в сентябре получить регистрацию временную [на вакцину от аллергии на пыльцу березы], которая позволит уже применять широко. Этого достаточно, но завершится третья фаза - двухгодичная - в сентябре следующего года", - сказала она в эфире Первого канала.