Вирусолог назвал регионы, в которых обитают комары — переносчики инфекций

Комары, способные переносить опасные тропические заболевания, обитают на территории Волгоградской области, Краснодарского края и регионов Кавказа. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

© Вечерняя Москва

По словам специалиста, в настоящее время численность таких комаров остается небольшой и не представляет серьезной угрозы для населения.

— Пока что их малочисленное количество, большой угрозы российскому населению они не приносят, — отметил Альтштейн.

Эксперт также подчеркнул, что в России комары могут распространять лихорадку денге, лихорадку Западного Нила, малярию и другие заболевания. Россиянам, бывающим на природе в этих регионах, специалист рекомендовал использовать средства защиты от укусов и носить закрытую одежду. При появлении симптомов недомогания он посоветовал обращаться к врачу, передает РИА Новости.

Дирофиляриоз, переносимый комарами, может представлять опасность для жителей Подмосковья. «Вечерняя Москва» узнала, как он проявляется и можно ли его вылечить.