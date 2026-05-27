Стал известен результат теста женщины из Индии с подозрением на Эболу

Женщина, недавно прибывшая в город Бангалор (южный индийский штат Карнатака) и помещенная на карантин с подозрением на заражение вирусом Эбола, получила отрицательный результат теста на заболевание. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на источники в индийском правительстве.

По их словам, по итогам лабораторных исследований у женщины, которая находилась под наблюдением после жалоб на легкие боли в теле, не подтвердилась инфекция. Других симптомов заболевания у нее не было, состояние оценивалось как удовлетворительное.

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии заявило, что продолжает внимательно следить за развитием ситуации с вирусом Эбола. В ведомстве подчеркнули, что на пока в республике не подтверждено ни одного случая заболевания этим вирусом.

17 мая 2026 года Всемирная организация здравоохранения объявила режим ЧС международного значения из-за эпидемии Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. Данные по числу умерших постоянно обновляются, уже известно более чем о 80 случаях в ДРК и 1 в Уганде.