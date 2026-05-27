Медики спасли мужчину с 18-сантиметровым тромбом

Врачи краевой клинической больницы в Чите провели уникальную операцию и спасли пациента с 18-сантиметровым тромбом. Об этом в своем канале в MAX рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

© Российская Газета

Мужчина в критическом состоянии поступил в краевую столицу из Улетовского округа. Медики диагностировали у него ишемический инсульт, также у пациента была обездвижена левая половина тела.

Рентгенхирурги экстренно прооперировали забайкальца и удалили тромб длиной 18 сантиметров - это крайне редкий случай, поскольку обычно они значительно меньше. Угрозу жизни человека несут сгустки от пяти миллиметров.

Врачи полностью восстановили кровоток мужчины, и уже через несколько часов пациент пошевелил рукой и ногой. Он прошел реабилитацию и теперь возвращается к привычной жизни