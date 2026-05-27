Врачи спасли 96-летнюю пациентку с тяжелой анемией

Врачи Дубненской больницы спасли жизнь 96-летней пациентке с тяжелой анемией. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В Дубненской больнице врачи спасли жизнь 96-летней Людмиле Старшиновой, заслуженному тренеру по легкой атлетике. Женщина поступила в стационар с тяжелой анемией и критически низким уровнем гемоглобина – всего 57 г/литр при норме 120–140 г/литр. Такой показатель представлял серьезную угрозу для ее здоровья и жизни», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что благодаря своевременной диагностике и слаженной работе врачей было проведено лечение, которое позволило стабилизировать состояние пациентки и избежать тяжелых осложнений.

«При таком низком уровне гемоглобина у пациентов существует риск развития тяжелой гипоксии, нарушается работа всех органов и систем организма. Чтобы поднять уровень гемоглобина, наши врачи провели три процедуры переливания крови и провели комплексную терапию. За неделю лечения гемоглобин удалось поднять до 90 г/литр. Несмотря на сопутствующие заболевания пациентки, учитывая ее возраст и тот факт, что она всю жизнь занималась спортом, ее восстановление после тяжелой анемии и проведения гемотрансфузии прошло более благоприятно», – приводятся в сообщении слова заведующей терапевтического отделения Дубненской больницы Елены Ворониной.

В пресс-службе министерства здравоохранения уточнили, что в прошлом году пациентка также перенесла операцию по замене тазобедренного сустава.

«Людмила Ивановна – уникальный пациент. Год назад после неудачного падения в травматологическом отделении врачи успешно провели ей операцию по замене тазобедренного сустава. Несмотря на почтенный возраст, сложная операция стала возможной благодаря высокому мастерству травматологов, хорошему физическому состоянию и спортивному прошлому Людмилы Ивановны. Восстановление прошло благоприятно», – заключили в ведомстве.

