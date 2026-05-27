В аптеках появился новый мощный препарат от ожирения

В России начались продажи нового лекарства для пациентов с сахарным диабетом второго типа и ожирением. Отечественный препарат «Тирзеро слим» с действующим веществом тирзепатид уже доступен для заказа на онлайн-площадках, а в ближайшее время появится в региональных аптеках.

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» объявила о вводе в гражданский оборот лекарственного средства нового поколения. Речь идет о препарате под торговым наименованием «Тирзеро слим», который предназначен для терапии диабета второго типа и борьбы с лишним весом.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе производителя, лекарство выпускается в шести различных дозировках и рассчитано на взрослых пациентов старше 18 лет. Способ применения — подкожные инъекции один раз в неделю. Генеральный директор компании Евгения Шапиро сообщила, что производственные мощности позволяют выпускать до трех миллионов упаковок в год.

Фармацевтическая субстанция тирзепатида для этого препарата поставляется китайской компанией Hubei GXBioso Pharmaceutical Co., Ltd. Этот поставщик имеет сертификат соответствия правилам надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, а также положительное заключение о соответствии требованиям GMP. Таким образом, российский производитель использует импортный компонент, но сборка и выпуск готовой лекарственной формы осуществляются на территории РФ.

В Министерстве промышленности и торговли России, комментируя появление новинки, отметили, что на данный момент в государственном реестре лекарственных средств числятся четыре держателя регистрационных удостоверений на препараты с международным непатентованным наименованием тирзепатид.

Один из производителей способен выпускать лекарство по полному циклу, включая синтез субстанции, а еще три — со стадии готовой формы. В ведомстве подчеркнули, что текущие объемов выпуска отечественных компаний полностью закрывают потребности системы здравоохранения РФ. Кроме того, вывод новых воспроизведенных препаратов усиливает конкуренцию, что должно привести к снижению розничных цен и расширению выбора для пациентов.

