Большинство пациентов удовлетворены решением медицинской проблемы

Удовлетворенность решением медицинской проблемы в России достигла 88,8% по итогам 2025 года, отношением персонала довольны 61,6%. Следует из данных министерства здравоохранения РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Минздрав России в 2022 году утвердил методику расчета показателя "Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью". Для вычисления этого показателя используется государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформам предоставления статистических данных".

Согласно данным за 2025 год, удовлетворены решением медицинской проблемы были 88,8% пациентов, отношением персонала довольны 61,6%, объяснением лечения - 59,2%. Ожиданием у кабинета остались удовлетворены 48,3% пациентов, записью на прием - 41,9%, общим ожиданием - 41%.

В среднем общий показатель удовлетворенности населения медицинской помощью в России составил 56%, прирост за 2025 год составил 4,4 п.п. При этом еще в 2022 году этот показатель составлял около 41%.