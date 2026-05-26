Как спасти ноги при диабете

Диабетическая стопа — это не самостоятельное заболевание, а тяжелое осложнение сахарного диабета. Оно развивается постепенно, долго не болит, но в итоге может привести к гнойной инфекции тканей и костей, гангрене и ампутации. Определить, все ли в порядке со стопами, можно по пяти признакам: цвету, температуре, наличию отека одной ноги, онемению и наличию повреждений, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии и диабетологии Пироговского Университета Галина Страхова.

© РИА Новости

При диабете поражаются нервные окончания на стопах — снижается защитная чувствительность. Кроме того, повышенный сахар ускоряет развитие атеросклероза артерий нижних конечностей. Кровоток ухудшается, кислорода к тканям поступает меньше. В результате любая, даже крошечная рана или трещина заживает медленно, а микробы вызывают бурное воспаление. Самое коварное: боли при этом может не быть.

«Ключевой инструмент профилактики — ежедневный осмотр стоп. Он проводится вечером при хорошем освещении и занимает не более двух минут. Если не можете дотянуться до стоп — используйте зеркало. При снижении зрения попросите помощи у родственников. Что нужно проверять: кожу стоп, включая подошву и межпальцевые промежутки, цвет и температуру стоп, и наличие отеков», — рассказала врач.

Покраснение, посинение, побледнение или, что особенно опасно, почернение пальца или участка стопы должно насторожить. Это может быть признаком начинающейся гангрены.

«Участок стопы на ощупь горячий — признак воспаления. Холодный по сравнению со здоровой ногой — проблемы с кровотоком. Стопа или голень стали больше в объеме, не влезают в привычную обувь. Это может быть симптомом стопы Шарко — грозного осложнения, которое вызывает безболезненное разрушение костей и суставов и тяжелые деформации. Онемение, «ползание мурашек», ощущение инородного тела на подошве, жжение в стопах — признаки диабетической нейропатии. Чем дольше не лечить эти симптомы, тем выше риск полной потери чувствительности и развития синдрома диабетической стопы», — заметила доктор.

Симптомы, требующие экстренного визита к врачу: появление новых болей в области раны, отек и покраснение кожи вокруг раны, гнойное отделяемое или неприятный запах, озноб, лихорадка, внезапное снижение аппетита или боли в животе.