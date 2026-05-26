Мурашко рассказал о разработке вакцины от нового штамма Эболы

Россия имеет свои наработки по вакцине от нового штамма Эболы, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Риск распространения и опасение ВОЗ. Что известно о новой вспышке Эболы

"Россия - это, наверное, единственная страна, которая <…> содержит в своем арсенале и так называемые вакцинные консервы. В том числе у нас сегодня есть наработки, уже созданные по новому штамму вакцины против Эболы", - сказал он на Международном форуме безопасности.

Министр уточнил, что благодаря таким вакцинным заготовкам можно доработать любой препарат для профилактики определенных заболеваний.

О форуме

I Международный форум по безопасности под эгидой Совбеза РФ проходит с 26 по 29 мая в Московской области. В дни форума состоятся 14-я ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, 6 многосторонних встреч (БРИКС, СНГ, Россия - АСЕАН, Россия - Центральная Азия, Россия - страны Сахеля, брифинг для стран Африки), 21 мероприятие в формате круглых столов, конференций, дискуссионных панелей и стратегических сессий. Также будет организовано 25 выставок.

ТАСС - информационный партнер форума.