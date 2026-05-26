Робот Светлана записала на прием к врачу уже 30 млн человек

Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта Светлана за четыре неполных года обработала почти 30 млн заявок подмосковных жителей на запись к врачу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Робот Светлана помогает обрабатывать звонки, поступающие по номеру телефона 122. С ее помощью пациенты могут записаться к специалисту, перенести или отменить прием, вызвать врача на дом. Также Светлана самостоятельно напоминает о необходимости продления электронного рецепта на льготное лекарство. Мы запустили робота Светлану в 2022 году. За это время она обработала почти 30 млн звонков», - рассказал зампред правительства Подмосковья и министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он отметил, что ИИ-помощник способен найти решение по всем самым востребованным медицинским услугам. По номеру 122 жители Подмосковья могут записаться на прием к врачу любой специальности, перенести уже назначенный прием или отменить его. Принимает Светлана и вызовы на дом. Такая ситуация может возникнуть, если пациенту тяжело передвигаться и он не может сам посетить поликлинику.

Кроме того, Светлана занимается и профилактикой. Она сама обзванивает пациентов, получающих льготные лекарства, напоминая сроки, в которые нужно продлить рецепт. Робот эффективно помогает стандартным цифровым каналам связи. В частности, на прием к врачу можно записаться через мобильное приложение «Добродел Здоровье», на региональном портале Госуслуг «Здоровье» и в чат-боте «Денис» в мессенджере Макс.