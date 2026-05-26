Семья подобрала щенка, который оказался носителем смертельного вируса

В Алтайском крае с начала 2026 года зафиксировали около 60 очагов бешенства — и ситуация продолжает развиваться: новые случаи заражения регистрируют регулярно. Специалисты настойчиво призывают жителей региона быть бдительными и ни в коем случае не контактировать с дикими зверями, даже если те выглядят нормально.

Яркий пример такого контакта произошел недавно в Барнауле. По информации управления ветеринарии, местная жительница вместе с семьёй ехала по трассе и заметила на дороге щенка. Не раздумывая, люди решили спасти малыша и забрали его домой. Там щенка помыли, обработали от глистов и посчитали, что этого достаточно для заботы. Дети были в восторге: они играли с ним и даже целовали.

Однако спустя пару недель поведение щенка резко поменялось и животное скончалось. Семья оперативно обратилась в управление ветеринарии, специалисты помогли оформить нужные документы, и биоматериал отправили на анализ. Увы, результаты подтвердили худшие опасения: щенок был заражён вирусом бешенства. Теперь всей семье предстоит провакцинироваться.

Эксперты ещё раз напоминают: бешенство — одно из самых опасных заболеваний. Вирус атакует центральную нервную систему, а после появления клинических симптомов летальный исход неизбежен в 100 % случаев.

Ранее в Омской области скончалась пожилая женщина, которую укусила кошка.