Названы самые востребованные специальности врачей в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что профильный комитет займется проработкой мер по снижению бюрократической нагрузки на медицинских работников. Это планируют сделать в том числе за счет внедрения цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта, сообщает «Парламентская газета».

Значительная часть рабочего времени врачей уходит на оформление медицинской документации. На текущий момент эксперты выделяют два возможных решения: оптимизировать процесс заполнения документов либо увеличить продолжительность приёма пациентов. Однако второй вариант сопряжен с рядом сложностей.

Главная проблема заключается в фиксированной продолжительности рабочего дня врача. Если удлинить прием одного пациента, это неизбежно приведет к сокращению общего числа пациентов, которых специалист сможет принять за смену.

В качестве перспективного решения предлагается задействовать цифровые инструменты — специализированные сервисы, автоматизирующие заполнение документации. Ряд подобных программных решений уже проходит этап апробации.

Особенно остро дефицит кадров ощущается в направлениях с повышенной профессиональной нагрузкой, к которым относятся хирургия, акушерство-гинекология, анестезиология и реаниматология. Эти специальности традиционно входят в число наиболее востребованных.

Для эффективного привлечения специалистов необходимо комплексное взаимодействие сразу нескольких сторон: самих медицинских учреждений, региональных властей и профильных образовательных организаций. Кроме того, критически важен индивидуальный подход к представителям востребованных врачебных специальностей.

Ранее в Госдуме рассказали, какие операции доступны россиянам по полису ОМС. В список входят хирургические вмешательства на позвоночнике, гинекологические операции, замена суставов и лечение катаракты с установкой искусственного хрусталика.