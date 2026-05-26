Эксперт оценил риски распространения лихорадки Эбола

Вирус лихорадки Эбола в Конго и Уганде продолжает стремительно распространяться, опережая действия по сдерживанию вспышки. По данным на 25 мая, предлагаемое число смертей достигло 220. Об этом сообщил глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус. Он подчеркнул, что выявление случаев заболевания уже на продвинутой стадии говорит о том, что ответственные службы действуют с отставанием. Габрейесус высказал опасение, что эпидемия не достигла пика, и ситуация в ближайшее время может усугубиться. Дополнительный фактор риска - против распространяющегося штамма Бундибугио нет эффективной вакцины.

В Конго уровень угрозы повышен до "очень высокого". Соседняя Уганда сообщила о новых подтвержденных случаях заболевания - их число достигло семи. В связи с этим глава ВОЗ предупредил о высоком риске для стран, граничащих с Конго, и призвал к немедленным действиям.

Насколько велика опасность, что инфекция выйдет далеко за пределы очага и начнет распространяться по миру? На этот вопрос ответил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета, доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов.

"Ситуация с распространением лихорадки Эбола в регионе Центральной Африки, безусловно, вызывает у профессионального сообщества серьезную обеспокоенность. И все же я оцениваю вероятность того, что Эбола выйдет за пределы Африки, как низкую. Важно понимать, что ВОЗ 15 мая объявила чрезвычайную ситуацию международного значения (PHEIC), однако это определение касается именно регионального уровня угрозы и необходимости координации действий стран Африки и не является сигналом о начале новой пандемии", - пояснил профессор Шахмарданов.

Однако риск нельзя полностью исключить, считает инфекционист.

"Есть несколько факторов, которые повышают вероятность распространения инфекции в пределах африканского континента. В первую очередь, это высокая мобильность населения в зоне вспышки из-за гуманитарного кризиса и вооруженных конфликтов, а также наличие разветвленной сети неформальных медицинских учреждений, что затрудняет выявление и изоляцию контактных лиц. Тем не менее, исходя из опыта предыдущих, более масштабных эпидемий (например, 2014-2016 года), завозные случаи за пределы Африки были единичны и успешно купировались. Для стран, не имеющих прямых сухопутных границ с зоной активной эпидемии, угроза остается минимальной", - подчеркивает профессор Шахмарданов.

По словам эксперта, в России эффективно функционирует многоуровневая система защиты от завоза опасных инфекций. На данный момент риск распространения лихорадки Эбола на территории нашей страны отсутствует.

Шахмарданов также ответил на вопрос "Каковы шансы, что нынешняя эпидемия станет самой тяжелой по летальности?"