Врачи спасли женщину, потерявшую три литра крови из-за разрыва опухоли

Врачи Артинской центральной районной больницы спасли 72‑летнюю женщину, которая оказалась на грани жизни и смерти. От разрыва крупной опухоли пациентка потеряла около трёх литров крови. Благодаря операции пациентка быстро вернулась домой, сообщили в региональном минздраве.

Женщина поступила в больницу с острой болью в животе. Врачи после осмотра заподозрили злокачественный процесс: в брюшной полости обнаружили много жидкости, а уровень гемоглобина оказался критически низким. Было решено срочно делать операцию — лапаротомию.

Гинеколог Светлана Порядина и её коллега Анна Половникова во время вмешательства выяснили, что у женщины была огромная кистома левого яичника — размером 15–20 сантиметров. Опухоль перекрутилась и разорвалась, из‑за чего и случилась сильная кровопотеря. Пациентке срочно перелили кровь и провели инфузионную терапию.

По словам Порядиной, проблема возникла из‑за того, что женщина вовремя не обратилась к врачам. К счастью, операция прошла успешно, а гистологическое исследование показало доброкачественность образования. Уже на третьи сутки пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. Врач также отметила, что Артинская ЦРБ хорошо оснащена — в больнице есть всё необходимое для диагностики и операций. Например, с начала 2026 года местные медики уже провели 78 лапаротомических операций.

