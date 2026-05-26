Выяснено, с какими вопросами по теме здоровья люди обращаются к ИИ

Треть обращений к искусственному интеллекту (ИИ) по теме здоровья связаны с работой желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом говорится в исследовании медицинской компании "Сберздоровье" и сети лабораторий "Гемотест", с которым ознакомился ТАСС.

"На вопросы, связанные с ЖКТ, приходится 32% всех диалогов с ИИ - то есть каждый третий пользователь обращается именно с этой тематикой. Среднемесячный прирост таких запросов составил 38%", - рассказали эксперты.

Среди жалоб, с которыми пользователи чаще всего обращаются к ИИ, лидирует боль в животе - на ее долю приходится около 24% всех упоминаний симптомов. Далее следуют нарушения стула, такие как диарея, запор, их чередование, - 22%, вздутие и метеоризм - 20%, изжога - 18%, тошнота и потеря аппетита - 12%.

По данным "Гемотеста", у пациентов с такими жалобами нередко наблюдаются изменения биохимических показателей, связанных с работой печени, желчевыводящих путей и обменом веществ. В частности, АЛТ выше нормы обнаруживается у каждого седьмого пациента (13,5%), АСТ - у 8,7% сдавших анализ, гамма-ГТ - у 13,8%. Повышенный общий билирубин выявляется у 6,6% пациентов, а прямой билирубин - почти у каждого шестого (16,8%). Кроме того, у части пациентов определяются изменения показателей белкового обмена и функции почек. Общий белок повышен у 16,6% сдавших анализ, а уровень креатинина выше нормы у 8%.

Согласно исследованию, число обращений к гастроэнтерологам в России выросло на 19% в 2025 году по сравнению с 2025 годом. В структуре очных приемов заметно выросла активность более старших групп: сегмент 45-60 лет увеличился на 16%, а пациентов старше 60 стало больше на 20%. В телемедицине рост зафиксирован во всех возрастных группах без исключения. Наиболее значительный - в сегменте 45-60 лет, где число консультаций выросло на 57%, и среди пациентов 18-24 лет: прирост почти вдвое, около 95%. Гендерная структура аудитории при этом оказалась устойчива: в структуре очных приемов две трети пациентов - женщины составляют 66-67%, а в структуре онлайн их доля еще выше - 77-78%.