Выживший после попадания молнии рассказал об ощущениях в момент удара

Пользователь Reddit с ником Behelidt, выживший после удара молнии восемь лет назад, рассказал о своих ощущениях в тот момент. Он уточнил, что шел к железнодорожной платформе во время дождя со своей девушкой, держа в руках зонтик.

«Я увидел огромную ослепительную вспышку и почувствовал сильную боль в руке, державшей зонт. Я пришел в себя и вместе с девушкой побежал к поезду. Мы не поняли, что произошло, пока не сели в него и не посмотрели на мою руку — все волосы на ней сгорели. Конечность так болела, что я не мог ею пошевелить», — написал автор.

Он уточнил, что мог бы сравнить ощущения с болью после «самой интенсивной тренировки рук в своей жизни» — точно такой же, как боль от выделения молочной кислоты, «только в десять раз сильнее».

«Не знаю, был ли это шок, но я даже не понял, что произошло. Я просто увидел, как моя девушка бежит и орет, чтобы я тоже бежал. Она крикнула, чтобы я отпустил зонт, но я отказался», — добавил автор.

Следующую ночь парень провел в госпитале — его подключили к кардиомонитору. Он смог вернуться домой уже утром, а врачи сказали перед выпиской, что ему очень повезло, так как они не обнаружили никаких осложнений.

