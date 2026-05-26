Эксперты ВОЗ назвали простые и эффективные способы защиты от инфекций

Представители ВОЗ раскрыли простые меры, которые помогут эффективно защитить себя от инфекций.

Комплексная защита от инфекционных угроз невозможен без соблюдения базовых норм гигиены и поддержания здорового образа жизни. Об этом сообщили РИА "Новости" в российском представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации перечислили доступные каждому человеку правила, которые реально работают. Среди первостепенных рекомендаций: тщательное регулярное мытье рук, поддержание чистоты в жилых и рабочих помещениях, систематическое проветривание, а также строгое соблюдение санитарных правил при подготовке и приеме пищи.

– Общие советы для населения включают следование правилам гигиены, своевременную вакцинацию и здоровый образ жизни, – цитирует представителей организации REGIONS.RU.

Специалисты призывают не игнорировать элементарные меры, которые помогут защитить организм от инфекций.