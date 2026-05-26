Рост числа подозрений на Эболу зафиксирован в Уганде

В Уганда зафиксирован рост числа пациентов с подозрением на лихорадку Эбола. Об этом РИА Новости сообщил врач Николус Боджере.

По его словам, всех пациентов с подозрением на инфекцию направляют для обследования и лечения в столицу страны Кампала. Медик работает в округе Бундибугио на границе с Демократической Республикой Конго.

Он отметил, что по состоянию на 22 мая ситуацию удавалось контролировать и предотвращать распространение завезенного из Конго вируса. Однако в последние дни число обращений с подозрением на заболевание увеличилось.

Врач подчеркнул, что наблюдается рост пациентов с симптомами, схожими с проявлениями вирусной геморрагической лихорадки, что требует дополнительного медицинского контроля и лабораторной диагностики.

Медицинские службы региона продолжают мониторинг контактов и проводят изоляцию пациентов с подозрением на инфекцию, чтобы предотвратить возможные цепочки передачи вируса.

