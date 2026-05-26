Сколько людей обратилось к медикам с начала сезона из-за укусов клещей

В этом году от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в России привились более 2,2 миллиона человек. Всего с начала сезона из-за укусов клещей в медицинские организации обратились 129 тысяч граждан. Об этом Роспотребнадзор сообщил на своем сайте.

"Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях", - говорится в публикации.

Специалисты продолжают акарицидные обработки территорий. На сегодняшний день охвачено 112 тысяч гектаров. Также ведутся акарицидные обработки в детских оздоровительных учреждениях. В ведомстве напомнили, что главная мера защиты от КВЭ - это вакцинация. Прививаться в первую очередь необходимо тем, кто живет в эндемичных регионах или планирует поездки туда. Также рекомендуется использовать репелленты и инсектоакарицидные средства и носить специальную защитную одежду.