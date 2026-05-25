Почему у россиян стали чаще случаться инсульты во время секса

В России выросло число инсультов, которые случаются во время секса. На сексуальную активность приходится около пяти процентов от общего числа приступов. Причиной, по словам экспертов, являются врожденные патологии, например, самая опасная — это артериовенозная мальформация (АВМ) сосудов головного мозга. Также отмечается, что инсульты в целом «помолодели». В больницы все чаще попадают россияне чуть старше 30 лет, а также в возрасте от 40 до 45 лет. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, почему у россиян все чаще случаются инсульты во время интимной близости.

© Вечерняя Москва

По его словам, секс — это не только приятное занятие, но и серьезная физическая нагрузка для организма. Когда возрастает физическая нагрузка, это закономерно приводит к повышению артериального давления, следовательно, повышается риск инсульта.

«Если у человека уже есть склонность к гипертонии, давление может подскочить до опасных значений. Для нормального функционирования в этот момент мозгу требуется больше кислорода и крови, — объяснил собеседник "ВМ". — Во время интимной близости задействуется множество мышц, активно работает сердечно-сосудистая система, а сердце вынуждено обеспечивать кровоснабжение всех органов».

По сути, организм выполняет интенсивную работу, которая сравнима с тренировкой. Далеко не все молодые люди готовы к таким нагрузкам, заметил эксперт. Современный образ жизни многих россиян связан с офисной работой и низкой физической активностью. Это приводит к тому, что даже у молодежи физическая выносливость снижена.

«Дополнительным фактором риска является избыточный вес. Даже небольшое отклонение от нормы, например индекс массы тела 29–30, уже создает колоссальную нагрузку на сердце, которому приходится перекачивать больше крови для поддержания жизнедеятельности», — подчеркнул Кондрахин.

Если сосуды здоровы и эластичны, организм справляется с такой нагрузкой без последствий. Однако существуют скрытые угрозы, предупредил кардиолог.

«Например, к ним относится артериовенозная мальформация — врожденная аномалия развития сосудов, при которой артерия соединяется с веной напрямую, минуя капиллярную сеть. Кровь сбрасывается в мозг неправильно. Это состояние может никак не проявляться годами. Человек может вести обычный образ жизни, но при резком повышении давления, например при подъеме по лестнице с тяжелым предметом или во время секса, есть риск разрыва сосуда. Это может привести к потере сознания, инсульту или даже внезапной смерти», — рассказал Кондрахин.

Именно поэтому важно помнить, что за сексуальным удовольствием могут скрываться серьезные риски для здоровья, особенно при наличии скрытых патологий или лишнего веса, заключил специалист.

В России утвердили методические рекомендации по здоровому образу жизни (ЗОЖ). Их подготовили для медицинских организаций, в которых работают центры здоровья и здорового долголетия. Что вошло в список рекомендаций и как их выполнение может изменить жизнь — в материале «ВМ».